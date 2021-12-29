В Петербурге бойкот против QR-кодов поддерживает более 170 заведений

В списке находятся кальянные, магазины, бары, рестораны и не только.

В Петербурге вот уже три недели предприниматели отказываются проверять у посетителей QR-коды. Как рассказал на своей странице в Instagram бизнесмен Александр Коновалов, в "Карте сопротивления" уже насчитывается 172 заведения – бары, рестораны, кальянные, магазины и не только.

Напомним, бойкот начался на новогодних праздниках, после того, как 2 января в Петербурге ввели QR-коды в магазинах и ресторанах. Бизнес попросил властей отложить введение QR-кодов до февраля, однако просьбы не были услышаны.

Как выяснилось, городские чиновники все-таки заинтересованы в мирном разрешении конфликта. На прошлой неделе с петербургскими рестораторами встретился бизнес-омбудсмен Александр Абросимов. В итоге было принято решение, что Коновалов подготовит письменную аргументацию своей позиции. Абросимов же заявил, что направит в Смольный "дополнительные предложения по минимизации последствий от введения ограничительных мер".

Однако жители улицы Рубинштейна возмущены этой встречей. Петербуржцы недовольны, что власти города готовы выяснять позицию предпринимателей по введению QR-кодов, а пресекать нарушения в жилых домах, в которых расположены заведения тех же самых бизнесменов, не торопятся.

Фото: pexels.com