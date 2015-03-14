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Президент Латвии высказался о возможном бойкоте Олимпиады из-за допуска россиян

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Эдгарс Ринкевичс оценил решение МОК по России и Белоруссии.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить граждан России и Белоруссии до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Прибалтийский политик допустил бойкот международных летних соревнований Латвией и Украиной.

Но это решение, которое должно быть принято правительствами и спортивными сообществами в каждой стране и, конечно, оно должно быть хорошо скоординировано и хорошо продумано со странами-единомышленниками.

Эдгарс Ринкевичс, глава Латвии

Напомним, что исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что киевский режим даст возможность атлетам выступить на соревнованиях.

Президент Латвии не исключил закрытия Балтики для всех российских судов.

Фото и видео: YouTube / TV24

Теги: бойкот, латвия, мок, олимпиада в париже, прибалтика, эдгарс ринкевичс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт,

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