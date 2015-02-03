Президент Латвии не исключил закрытия Балтики для всех российских судов

Эдгарс Ринкевичс прокомментировал расследование по трубопроводу Balticconnector.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Балтийское море может быть закрыто для всех российских судов в том случае, если международное расследование выявит участие Москвы в повреждении газовой инфраструктуры Balticconnector в европейском регионе. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на Рижской конференции по безопасности. Политик уточнил, что консультировался по вопросу с коллегами из Финляндии и Эстонии. Дополнительно вопрос поднимался в рамках общения с делегатами из стран-членов НАТО. В Прибалтике приняли решение об усилении патрулирования акватории.

Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны - ну, маловероятно, что другой страны... Я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос о том, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей. Эдгарс Ринкевичс, президент Латвии

Президент Латвии добавил, что на текущий момент подобных дискуссий не ведется, потому что что для выводов необходимо "дождаться конкретных и четких результатов расследования".

Россия указала Латвии в ООН на цинизм ее запрета на вещание СМИ на русском языке.

Фото и видео: YouTube / Valsts prezidents