Федор Стржижовский оценил русофобию в Прибалтике.

Решение Латвии о запрете вещания СМИ на русском языке совпало с Международным днем всеобщего доступа к информации. На этот момент указал российский представитель, советник постоянного представительства при ООН Федор Стржижовский в ходе своего ответного слова на заседании Четвертого комитета 78-сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Показательно, что подобные действия предпринимаются в стране, где русский язык, один из официальных языков ООН, является основным средством общения для 40% населения. Как циничная насмешка над взятыми на себя Латвией обязательствами в области защиты прав человека выглядит то, что упомянутое решение принято в Международный день всеобщего доступа к информации. Федор Стржижовский, дипломат РФ

Дипломат добавил, что Рига проводит бескомпромиссный русофобский политический курс практически на законодательном уровне. Федор Стржижовский уточнил, что в прибалтийском государстве поставлен знак равенства между угрозой для национальной безопасности и тем, что в стране население "продолжает говорить, думать и узнавать новости на русском языке".

Напомним, что 28 сентября Сейм (парламент) Латвии одобрил новую концепцию национальной безопасности. Согласно данному постановлению, латвийским общественным СМИ с 1 января 2026 года полностью запрещается вещание на русском языке.

Постпредство РФ заявило о полномасштабной информационной кампании против России.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций