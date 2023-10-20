Федор Стржижовский выступил в четвертом комитете ГА ООН.

Москва еще задолго до эскалации ситуации вокруг Украины столкнулась с развязанной против нее полномасштабной информационной кампанией. Соответствующее заявление сделал российский представитель в ООН, советник российского постпредства Федор Стржижовский. Дипломат выступил на заседании Четвертого комитета 78-сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации.

Против моей страны, причем еще задолго до перехода украинского кризиса в горячую фазу, развязана полномасштабная комплексная информационная кампания. К сожалению, этот факт нашел подтверждение в ряде выступлений некоторых западных и примкнувших к ним делегаций. Федор Стржижовский, дипломат РФ

В России призвали эти западные делегации, включая и украинских коллег, участвовать в дискуссии по теме, а не превращать любое общественное выступление в площадку для презентации дезинформации и собственных политических взглядов, навязываемых "кукловодами". Федор Стржижовский заметил, что суть информационного нападения на Россию заключается в том, что мировому сообществу в бескомпромиссном ключе навязывается однобокая интерпритация событий. Также недружественные государства поставили перед собой задачу в тоталитарном подавлении любых альтернативных источников информации.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций