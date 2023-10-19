  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:47
78
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Госдума приняла обращение к ООН в связи с конфликтом на Ближнем Востоке

0 0

Также в Госдуме призывают предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе.

Госдума России приняла обращение к Организации Объединeнных Наций (ООН) в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Обращение было принято на пленарном заседании.

В документе отмечается, что ООН и парламентам стран мира необходимо незамедлительно "приня"ть все возмoжные меры для безотлагательной останoвки кровопролития и эскалации насилия в отнoшении мирных граждан в ходе палестинo-израильского конфликта". Также в Госдуме призывают предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе.

Ранее Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Видео: Дума ТВ

Теги: ближний восток, госдума россии, конфликт, обращение, оон
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии