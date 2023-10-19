Госдума приняла обращение к ООН в связи с конфликтом на Ближнем Востоке

Также в Госдуме призывают предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе.

Госдума России приняла обращение к Организации Объединeнных Наций (ООН) в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Обращение было принято на пленарном заседании.

В документе отмечается, что ООН и парламентам стран мира необходимо незамедлительно "приня"ть все возмoжные меры для безотлагательной останoвки кровопролития и эскалации насилия в отнoшении мирных граждан в ходе палестинo-израильского конфликта". Также в Госдуме призывают предотвратить гуманитарную катастрофу в регионе.

Ранее Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Видео: Дума ТВ