Госдума приняла закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Закон одобрен законодателями во втором и третьем чтении ГД РФ.

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла во втором и сразу третьем чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который был подписано от имени Москвы 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке. Документ ранее был подготовлен по поручению спикера нижней палаты парламента страны Вячеслава Володина на заседании комитета Госдумы по международным делам и внесен на изучение депутатов 13 октября. Закон отменяет статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

Напомним, что глава государства Владимир Путин ранее говорил о том, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отметил журналистам, что возможный отказ страны ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.

Госдума приняла в I чтении проект о формированиях добровольцев в Росгвардии.

Фото и видео: Дума ТВ