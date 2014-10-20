Госдума приняла в I чтении проект о формированиях добровольцев в Росгвардии

Правки будут вноситься в Арбитражный и Гражданский процессуальные кодексы РФ, законы "Об исполнительном производстве", "О бесплатной юридической помощи в РФ" и "Об обороне".

Государственная Дума на пленарном заседании от 17 октября приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Парламентарии подчеркнули, что обновленные нормы нацелены на расширение возможностей силовой структуры. На указанных добровольцев будут распространяться льготы и социальные гарантии, которые действуют сегодня для мобилизованных граждан, военнослужащих по контракту и участников добровольческих формирований в Вооруженных силах РФ.

Политики предлагают прописать в законе "Об обороне" пункт о том, что добровольческие формирования в стране могут создаваться Росгвардией по решению президента России. Такие движения будут привлекаться к реализации конкретных задач в сфере защиты во время мобилизации, военного положения, вооруженного конфликта или при введения властями режима контртеррористической операции Руководство Росгвардии будет определять численность таких добровольческих формирований, организацию их работы и районы действий, а также стоящие перед ними задачи, срок использования. Дополнительно волонтеры получат бесплатную юридическую помощь, право приостановки в их отношении арбитражных, гражданских и административных производств на период их нахождения в формированиях. Правки будут направлены в федеральные документы "Об исполнительном производстве", "О бесплатной юридической помощи в РФ", в Арбитражный и Гражданский процессуальные кодексы РФ.

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ