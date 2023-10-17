Володин предложил Байдену дебаты с Зюгановым

Спикер ГД рассказал о цели лидера Белого дома, направленной против российского руководства.

Спикер Государственной Думы на пленарном заседании Вячеслав Володин предложил американскому президенту Джо Байдену провести дебаты "в своей возрастной группе" - с председателем КПРФ Геннадием Зюгановым. Такая реакция поступила от политика из-за того, что ранее лидер Белого дома назвал свою целью на втором президентского срока - "победить Путина" и подавить российское руководство.

Ему надо сходить на дебаты в своей возрастной группе - с Зюгановым Геннадием Андреевичем. Победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться. Но Геннадий Андреевич всегда знает где выход, а где вход. А Байден в этом путается и забывает, зачем он пришел. Поэтому у него шансов нет. Зюганов его победит. Вячеслав Володин, спикер ГД

В нижней палате парламента посоветовали Геннадию Зюганову готовиться к выступлению, так как на территорию США уехало много людей во времена СССР, которые помнят до сих пор коммунистическую партию, и есть те граждане, которые могут ждать выступления лидера КПРФ для американского народа.

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ