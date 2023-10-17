Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ в первом чтении

Вячеслав Володин рассказал смысле проекта, одобренного депутатами.

Государственная Дума пленарном заседании от 17 октября приняла в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Документ законодатели подготовили по инициативе спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Проект предлагает отменить статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени Москвы в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Депутаты отметили, что страна сделает все, для защиты территорий, граждан и сохранении глобального стратегического паритета.

Вашингтон должен наконец-то понять, что гегемония с их стороны ни к чему хорошему не приводит. Необходим диалог на принципах взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов, невмешательства в дела суверенных государств. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Напомним, что с 1996 года стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России. Москва же сделала это в еще 2000 году. Государства, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить подобные испытания.

Володин: межпарламентское взаимодействие России и Вьетнама откроет новые форматы для сотрудничества.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ