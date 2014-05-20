Володин: межпарламентское взаимодействие России и Вьетнама откроет новые форматы для сотрудничества

По его словам, позиция Москвы по вопросам развития взаимоотношений с другими странами остается неизменной.

Межпарламентское взаимодействие между Россией и Вьетнамом позволит находить новые форматы для сотрудничества. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Межпарламентской Комиссии по сотрудничеству Государственной Думы и Национального собрания Вьетнама, которое проходит в Ханое.

В рамках мероприятия представители стран обсудили вопросы законодательного обеспечения сотрудничества в сферах энергетики и транспорта, а также в сфере сельского хозяйства. По словам Володина, позиция Москвы по вопросам развития взаимоотношений с другими странами остается неизменной. Он также подчеркнул, что двум странам следует находить новые форматы для сотрудничества и активно использовать при этом межпарламентское взаимодействие.

Ранее Володин заявил, что вырубка деревьев не должна подвергать опасности Байкал.

Видео: Дума ТВ