Володин: вырубка деревьев не должна подвергать опасности Байкал

Он также добавил, что закон должен решить проблемы людей и способствовать развитию региона.

Вырубка деревьев не должна подвергать опасности Байкал. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе выездного совещания по вопросам законодательных инициатив об охране озера Байкал.

По его словам, необходимо найти решение, которое бы уберегло территорию от поспешных шагов. Володин отметил, что профильному Комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды поручили поиск такого решения. Он также добавил, что закон должен решить проблемы людей и способствовать развитию региона.

Ранее Володин призвал запустить внутрирегиональные перевозки по Волге.

Видео: Дума ТВ