Володин призвал запустить внутрирегиональные перевозки по Волге

В Госдуме призвали МЭР помочь с речными перевозками пассажиров.

Внутрирегиональные пассажирские перевозки по реке Волге необходимо запустить как можно быстрее.Соответствующую инициативу выдвинул в рамках правительственного часа в нижней палате парламента страны председатель Госдумы Вячеслав Володин. В мероприятии также принял участие министр по экономическому развитию России Максима Решетникова. Политик пояснил, что невозможно запустить перевозки граждан без финансовой поддержки со стороны центра.

Каждый регион, который находится на Волге, имел сложившуюся транспортную инфраструктуру именно по реке. Пассажирские перевозки были, если говорить о Саратове, у нас много крупных городов на Волге - Саратов, Балаково, Маркс, Вольск, Хвалынск. Это города целые, это все на сегодняшний день не охвачено. Мы потеряли много... Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Спикер ГД уточнил коллегам, что если говорить о внутрирегиональных пассажирских перевозках, то важно подключить к процессу МЭР.

Володин предложил усилить персональную ответственность для совета директоров ЦБ.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ