Володин предложил усилить персональную ответственность для совета директоров ЦБ

Спикер ГД РФ рассказал о встрече с Эльвирой Набиуллиной.

В Центробанке должна быть более высокая персональная ответственность заместителей председателей, а также членов совета директоров. Соответствующее мнение выразил по результатам рабочей встречи с главой финансового регулятора страны Эльвирой Набиуллиной спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Чтоы человек, который входит в совет директоров Центробанка, понимал, что если он эффективен - ему спасибо скажут, неэффективен - его уволят, и потом не трудоустроится ни в какой частный банк. Тогда и эффективность будет повышаться. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Парламентарий отметил перед коллегами, что надо и дальше использовать формат таких встреч и приглашать для участия в разговоре членов российского правительства. Такие мероприятия важны в беспрецедентных условиях, с которыми столкнулась Россия. Речь идет о введении Западом 17,5 тысяч санкций.

Володин обвинил страны Запада в палестино-израильском конфликте.

Фото и видео: Дума ТВ