Спикер ГД перечислил мировых политиков, виновных в кризисе на Ближнем Востоке.

В палестино-израильском конфликте, а также в создании напряженности на Ближнем Востоке и мире виноваты западные страны, которые поставляют оружие на Украину. Соответствующее заявление в рамках выступления на пленарном заседании в Государственной Думе России от 10 октября сделал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Депутат отметил, что военные поставки для армии киевского режима затем перепродаются в третьи государства. В числе виновников ситуации спикер ГД назвал немецкого канцлера Олафа Шольца, французского президента Эмманюэля Макрона, американского лидера Джо Байдена.

США вместе с Брюсселем наводнили оружием Украину, а руководство Украины, те, кто у них там управляет всем, взяли и перепродали его в страны Ближнего Востока. И сегодня оружие стреляет и в Палестине, и Израиле. Поэтому когда начинают искать виновных, они для всех очевидны. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Дополнительно бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы, расположенные на юге Израиля.

Володин: поддержавшим киевский режим релокантам по возвращении в РФ "обеспечен Магадан".

Фото и видео: Дума ТВ