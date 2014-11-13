Спикер ГД рассказал о судьбе релокантов.

Российские граждане, уехавшие из страны и поддержавшие киевский режим, должны осознавать, что при возвращении в Россию им "обеспечен Магадан". Такую позицию огласил во время выступления на пленарном заседании в нижней палате парламента страны спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Политик пояснил коллегам, что важно оставаться честными перед теми бойцами, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Депутат заметиЛ.ч о они сражаются и погибают за безопасность своих соотечественников.

Когда говорим о релокантах - тот, кто уехал из страны и совершил подлые поступки, радуясь выстрелам по территории РФ, желая победы нацистскому, кровавому, киевскому режиму, он должен осознавать, что здесь его не только не ждут, но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен. Вячеслав Володин, спикер ГД РФ

Вячеслав Володин добавил, что если граждане РФ решают мигрировать из государства в государство, то такие люди стране не нужны. Парламентарий подчеркнул, что депутаты должны сделать все необходимое для того, чтобы таких релокантов в России не оказалось. Он призвал релокантов сидеть за пределами России, раз они сделали свой выбор.

Володин: Россия и Боливия вместе выступают за создание справедливого многополярного мира.

Фото и видео: Дума ТВ