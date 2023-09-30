Володин: Россия и Боливия вместе выступают за создание справедливого многополярного мира

Спикер ГД встретился с Андронико Родригесом.

Россия и Боливия вместе выступают за справедливое мироустройство, а также за формирование многополярного мира. Соответствующее заявление сделал спикер Государственной Думы Вячеслав Володин на рабочей встрече с председателем Палаты сенаторов Многонационального Государства Боливия Андронико Родригесом. Он напомнил коллеге о том, что страна Латинской Америки не поддержал западные антироссийские санкций..

Мы вместе в ООН и на других международных площадках выступаем за создание многополярного мира и справедливое мироустройство, за отсутствие гегемонии. Только независимая, суверенная страна может планировать свое будущее. Вячеслав Волдин, спикер ГД РФ

Андронико Родригес поддержал Вячеслава Володина. Иностранец заметил, что Боливия действительно выступает за многополярный мир и социальную справедливость. Он добавил, что местные власти поддерживают Москву, которой приходится давать ответ внешним силам, которые пытаются воздействовать на страну извне. Политик считает, что при содействии России Боливия сможет достичь многих успехов.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ