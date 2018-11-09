Жители улицы Рубинштейна с трудом могут попасть к себе домой из-за очереди в бар

Как уточнили в публикации, это "обычная картина на протяжении последних нескольких лет".

В воскресенье, 21 ноября, жители улицы Рубинштейна пожаловались, что не могут попасть к себе домой. Дело в том, что в этом же доме находится бар "Коммуналочка". Видео из парадной с толпой желающих посетить заведение опубликовали в группе "Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург" в социальной сети "Вконтакте".

Как уточнили в публикации, это "обычная картина на протяжении последних нескольких лет". По словам автора поста, "нелегальный бар "Коммуналочка" находится в жилом доме на Рубинштейна, 1. На кадрах видео можно наблюдать, как толпа молодых людей заблокировала проход по лестнице, а жильцы с трудом протискиваются через них.

Ранее Piter.tv сообщал, что рестораторы покидают улицу Рубинштейна из-за конфликтов с жильцами и дорогой аренды. Именно по этим причинам некоторые игроки ресторанного бизнеса медленно, но уверенно перебираются на улицы Некрасова, Маяковского и Жуковского.

Видео: Вконтакте / Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург / Ольга Устян