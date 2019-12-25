Именно по этим причинам некоторые игроки ресторанного бизнеса медленно, но уверенно перебираются на улицы Некрасова, Маяковского и Жуковского.

Рестораторы покидают улицу Рубинштейна из-за конфликтов с жильцами и дорогой аренды. Об этом "Невским Новостям" рассказала руководитель департамента коммерческой недвижимости компании KNRU Полина Фиофилова.

По ее словам, профессиональные рестораторы подумывают покинуть главную ресторанную улицу Петербурга из-за постоянных конфликтов с местными жителями и высоких арендных ставок. Именно по этим причинам некоторые игроки ресторанного бизнеса медленно, но уверенно перебираются на улицы Некрасова, Маяковского и Жуковского.

Специалист отметила, что заведения были востребованы даже в пандемию. Однако рестораторам предстоит выдержать еще одно испытание – введение QR-кодов. Предприниматели уже прогнозируют убытки из-за введения QR-кодов.

Фото: Piter.TV