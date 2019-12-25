Петербургские рестораторы прогнозируют убытки из-за введения QR-кодов

Они просят властей города пересмотреть ограничения.

Владельцы ресторанного бизнеса готовятся к очередным убыткам после введения QR-кодов в Петербурге. Они требуют от городских властей пересмотреть систему ограничений. Точку зрения рестораторов на новые антиковидные меры Смольного опубликовал петербургский Telegram-канал "Ротонда".

Так, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин напомнил властям о Башкирии, где ограничения ввели раньше, и залы кинотеатров практически опустели.

Совладелец Bakunin Group Александр Романенко отметил, что в Москве подобная система пропусков по QR-кодам вводилась летом. Тогда выручка ресторанов упала на 95%, несмотря на действующие летние террасы.

Глава Союза улицы Рубинштейна Алексей Фурсов уверен, что проход исключительно по QR-кодам уведет ресторанный бизнес в минус. Алексей Фурсов, который возглавляет сеть спортзалов "Фитнес-Хаус" и крупную ресторанную сеть "Евразия", уже заявил об убытках и сильном падении продаж. Однако он отметил, что предложенные ограничения лучше полного локдауна.

С ноября в Петербурге поэтапно вводится система прохода по QR-кодам. С 1 ноября они будут действовать на мероприятиях численностью более 40 человек. С 15 ноября их нужно будет предъявлять при посещении культурных заведений, фитнес-клубов и бассейнов, с 1 декабря – ресторанов, ТЦ, отелей.

Ранее мы писали, что власти Петербурга отказались пускать горожан в общественные места по ПЦР-тестам.

Фото: pexels.com