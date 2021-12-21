В отношении владельца двух баров на Рубинштейна могут возбудить уголовное дело

Сейчас вопрос рассматривает Следственный комитет.

Глава муниципального совета МО "Владимирский округ" будет требовать возбуждения уголовного дела в отношении владельцев баров "Commode" и "Коммуналочка" на улице Рубинштейна. Сообщение об этом появилось в группе МО в "ВКонтакте".

Напомним, заведения располагаются в жилом доме, их нахождением крайне недовольны жители, так как к своей квартире приходится проталкиваться через толпу.

Ситуация обсуждалась в Смольном. В заседании приняли участие представители комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, комитета по контролю за имуществом, следователи и полицейские. Как следует из ответа губернатора города, по итогам рейдов 26-27 ноября были возбуждены дела об административных правонарушениях. Так, например, в барах продавался алкоголь без соответствующей лицензии. СК РФ по Петербургу рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Видео: ВКонтакте / Улица Рубинштейна и Владимирский МО, Петербург