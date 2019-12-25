Ресторатор Коновалов не смог обжаловать арест

Предприниматель находится в СИЗО в Колпино.

Ресторатор Александр Коновалов не смог обжаловать арест в Санкт-Петербургском городском суде. Об обвиняется в посредничестве во взяточничестве.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, Коновалов просил домашний арест. Ссылался на то, что у него родители, трое детей, и скрываться он не намерен.

Адвокат говорил о том, что не установлено, где и кому его подопечный передавал деньги. По мнению защиты, квалификация действий искусственно завышена.

Напомним, Октябрьский районный суд постановил заключить Коновалова под стражу до 20 мая 2022 года. Ресторатор получил особую популярность минувшей зимой, когда решил бойкотировать QR-коды и призывал другие заведения поступить так же.

Фото: Telegram / Аварийный Петербург