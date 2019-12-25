Защита Винника оспорила его арест во Франции

Парижский суд изучит правомерность задержания россиянина в Греции.

Защита Александра Винника оспорила его арест во Франции. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на адвокатов россиянина. Ранее кассационный суд Парижа ранее вынес постановление о заключении Винника.

Я надеюсь, что ордер следственной палаты может быть аннулирован, и мы смогли бы пересмотреть законность этого ордера на арест в следственной палате Элен Фарж, адвокат государственного совета и кассационного суда

Защитница гражданина РФ отметила, что следственная палата апелляционного суда Парижа отказалась рассматривать правомерность европейского ордера на арест ее подзащитного. Фарж уверена, что министр юстиции Греции "крайне удивительное" решение для демократической системы Франции.

Юрист объяснила, что у министра как у представителя исполнительной власти нет полномочий принимать решение о заключении человека. Однако Греция имеет такой документ. В нем предписывается поместить Винника под стражу.

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