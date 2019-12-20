Минюст Греции одобрил экстрадицию россиянина Винника во Францию

Защита подаст апелляцию.

Минюст Греции одобрил экстрадицию Александра Винника во Францию. Костас Циарас подписал решение об экстрадиции подозреваемого. Адвокат Тимофей Мусатов заявил, что подаст апелляцию на это постановление.

Мы будем его обжаловать. Дальше посмотрим, что из этого получится прокомментировала сторона защиты

Напомним, что россиянина задержали во время отпуска в 2017 году по запросу США. Мужчину обвиняют в хищении 4-9 млрд долларов через интернет-биржу криптовалют ВТС-е. на данный момент она прекратила свое существование. Винник подозрения опровергает и соглашается на то, чтобы его экстрадировали на родину. Однако в Салониках апелляционный суд, как и Верховный суд Греции одобрил передачу фигуранта расследования для дальнейших разбирательств как во Францию, так и США.

Ранее Piter.tv писал о том, что суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/