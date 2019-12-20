Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Коршунова в США

Ему также изменили меру пресечения.

Суд в Италии постановил экстрадировать россиянина Александра Коршунова в США. Решение принято в Неаполе апелляционной инстанцией. Окончательный приговор должен утвердить министр юстиции страны. Об этом сообщили "РИА НОвости" со ссылкой на адвоката подзащитного Джана Доменико Кайяцца.

Постановлена экстрадиция. Теперь есть 15 дней на подачу апелляции на это решение в Кассационный суд прокомментировал юрист

Коршунова обвиняют в сговоре и попытке украсть коммерческие секреты у авиастроительной фирмы. Мужчина является директором по развитию бизнеса ОДК. Его арестовали 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера. Сейчас россиянин будет находиться под домашним арестом с электронным браслетом. Ранее он был под стражей. Суд неаполя изменил меру пресечения. В квартире подозреваемый находится вместе с женой.

Напомним, что экстрадицию Коршунова также требуют российские власти. На родине его обвиняют в мошенничестве и хищении. Предприниматель заявлял о том, что готов вернуться в Россию.

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