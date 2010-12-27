Малафеев и Кержаков назвали фаворитов Евро-2020 и оценили шансы России

Среди очевидных фаворитов турнира спортсмены-ветераны назвали сборные Бельгии, Франции, Англии, Италии и Испании.

В Петербурге состоялась торжественная церемония открытия Волонтерского центра Евро-2020. В мероприятии на Большой Морской, 8 приняли участие бывшие футболисты сборной России и "Зенита" Вячеслав Малафеев и Александр Кержаков. Спортсмены назвали своих фаворитов на ЧЕ-2020 и оценили шансы команды Станислава Черчесова на победу в турнире.

По мнению Вячеслава Малафеева, сразу 3 команды имеют наибольшие шансы на успех в Чемпионате Европы.

Фавориты - сборная Бельгии, Испании и особенно Франция. Чемпионат Европы это сильный по составу турнир, но бывают моменты, когда сборная Дании или Греции может выиграть кубок. И у России есть теоретические шансы выиграть. Особенно, при своих трибунах и болельщиках. Да и успех на ЧМ-2018 дает надежду на выход из группы. А там уже - как повезет. Вячеслав Малафеев, экс-вратарь сборной России

Александр Кержаков также не видит Россию в числе фаворитов турнира. По его мнению, лучшими командами турнира могут стать игроки национальных команд Италии и Англии. По мнению легенды "Зенита", российским болельщиком важно помнить, что уровень Чемпионата Европы выше, чем уровень Чемпионата мира. И успех на Мундиале может оказаться обманчивым залогом хорошей игры на турнире Старого света.

Чемпионат Европы считается намного сильнее, чем чемпионат мира. Европейские сборные, они очень сильные, и все самые сильные, к сожалению, по отбору не попадают на Мундиаль, там жестче отбор. Что касается грядущего ЧЕ-2020, в нем будет принимать участие больше сборных, чем обычно, это значит - еще больше сильных команд. Будем болеть за Россию, не зря они показали высокий уровень в отборочных матчах. Команды-фавориты - Италия, Англия, которые здорово играли в отборочных матчах. Будет очень интересно. Тем престижнее выйти как можно дальше, т.к. нынешний Чемпионат Европы - очень серьезный турнир, в котором участвуют лучшие сборные мира. Александр Кержаков, экс-игрок сборной России

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