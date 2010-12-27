В Петербурге появились часы обратного отсчета до начала Евро-2020

Во вторник, 3 декабря, в Петербурге появились часы обратного отсчета до начала Чемпионата Европы по футболу. Электронное табло часов показывает сколько дней осталось до мероприятия.
Напоним, что чемпионат пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах стран-членов УЕФА.
В Петербурге пройдут три матча группового этапа и матч 1/4 финала. Сборная России сыграет два домашних матча и один в Дании. Глава WADA сообщил о том, что Россия, скорее всего, сможет провести матчи Евро-2020.
Ранее мы сообщали о том, что "Зенит" минимально обыграл "Спартак" в матче РПЛ.
Фото:pixabay
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