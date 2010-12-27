Сборная Россия сыграет третий матч Евро-2020 в Дании

Дата матча будет известна 30 ноября.

Сборная России по футболу сыграет с командой Дании в рамках группового этапа чемпионата Европы 2020 на выезде. Сегодня, 22 ноября, в столице Румынии, Бухаресте, прошла жеребьевка.

Игра состоится в Копенгагене. Тренер сборной России отметил, что "по логистике удобнее выступать в одном месте, но выбирать не приходилось, поэтому приняли жеребьевку как данность".

Также национальная сборная проведет два матча в Петербурге на "Газпром Арене".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга протестируют 5G на "Газпром Арене" во время Евро-2020.

Фото: @TeamRussia / Twitter