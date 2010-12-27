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Власти Петербурга протестируют 5G на "Газпром Арене" во время Евро-2020
Сегодня, 16:04
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IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга протестируют 5G на "Газпром Арене" во время Евро-2020

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Соответствующая сеть уже работает в Кронштадте.

В среду, 20 ноября, стало известно о том, что власти Петербурга протестируют 5G в Царском Селе и на "Газпром Арене". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на председателя комитета информации и связи Петербурга Дениса Чамару.

Соответствующая сеть будет работаnь вблизи музея связи имени А.С. Попова в Почтамтском переулке. Кроме того, Смольный намерен проверить 5G во время матчей Евро-2020.

В Смольном отметили, что Минобороны РФ против таких частот. Ведомство не собирается отдавать коридор частот 3,4-3,8 ГГц. В настоящее время, в Минкомсвязи рассматривают 4,4-4,99 ГГц.

Ранее мы сообщали о том, что заявку на реконструкцию СКК в Петербурге подала одна компания.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, сеть 5g
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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