"Зенит" минимально обыграл "Спартак" в матче РПЛ

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды Петербурга.

Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Спартаком" в Петербурге завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.

После удара Артёма Дзюбы и мяч попал в ворота от игрока "Спартака" Кутепова. Счёт, установленный в первом тайме, не изменился.

Во второй половине игры поле покинул игрок "Зенита" Магомед Оздоев, заработавший две жёлтые карточки. Однако петербуржцы сумели выстоять в меньшинстве.

Отметим, что победа позволила петербуржцам оторваться на 8 очков от "Локомотива", занимающего второе место в турнирной таблице.

Следующая игра на "Газпром Арене" состоится 6 декабря. В Петербург приедет московское "Динамо".

Видео: Piter.TV