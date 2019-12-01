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"Зенит" минимально обыграл "Спартак" в матче РПЛ

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Матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды Петербурга.

Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Спартаком" в Петербурге завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.

После удара Артёма Дзюбы и мяч попал в ворота от игрока "Спартака" Кутепова. Счёт, установленный в первом тайме, не изменился. 

Во второй половине игры поле покинул игрок "Зенита" Магомед Оздоев, заработавший две жёлтые карточки. Однако петербуржцы сумели выстоять в меньшинстве. 

Отметим, что победа позволила петербуржцам оторваться на 8 очков от "Локомотива", занимающего второе место в турнирной таблице. 

Следующая игра на "Газпром Арене" состоится 6 декабря. В Петербург приедет московское "Динамо". 

Видео: Piter.TV 

Теги: зенит, рпл, спартак
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит, Картина дня,

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