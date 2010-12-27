Первый тайм в игре "Зенита" со "Спартаком" завершился взаимно оскорбительно

Болельщики обеих команд не поскупились на кричалки в адрес друг друга.

Первый тайм матча 18-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" завершился со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Пока единственный мяч забил Артём Дзюба.

Болельщики обеих команд не стесняются в выражениях - с обеих сторон уже прозвучали "заряды" в адрес соперников с использованием ненормативной лексики. Фанаты "Спартака" посвятили баннер Артёму Дзюбе.

Отдельно болельщики московской команды обратили внимание на так называемые "глушилки". По их словам, таким образом хозяева поля заглушают гостевой сектор.

Фото: Piter.TV