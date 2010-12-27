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Первый тайм в игре "Зенита" со "Спартаком" завершился взаимно оскорбительно
Сегодня, 20:07
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fvbykov

Первый тайм в игре "Зенита" со "Спартаком" завершился взаимно оскорбительно

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Болельщики обеих команд не поскупились на кричалки в адрес друг друга.

Первый тайм матча 18-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком" завершился со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Пока единственный мяч забил Артём Дзюба. 

Болельщики обеих команд не стесняются в выражениях - с обеих сторон уже прозвучали "заряды" в адрес соперников с использованием ненормативной лексики. Фанаты "Спартака" посвятили баннер Артёму Дзюбе. 

Отдельно болельщики московской команды обратили внимание на так называемые "глушилки". По их словам, таким образом хозяева поля заглушают гостевой сектор. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зенит, спартак рпл
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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