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Артём Дзюба забил в ворота "Спартака". Гол засчитали

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На 22-й минуте форвард вовремя оказался перед воротами москвичей.

Форвард петербургского "Зенита" Артём Дзюба забил первый гол в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Piter.TV публикует голевой момент.

После совета с помощниками главный судья встречи принял решение засчитать гол.

Видео: Piter.TV 

Теги: дзюба, зенит, рпл
Категории: Лента новостей,

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