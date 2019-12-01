Артём Дзюба забил в ворота "Спартака". Гол засчитали

Форвард петербургского "Зенита" Артём Дзюба забил первый гол в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Piter.TV публикует голевой момент.
После совета с помощниками главный судья встречи принял решение засчитать гол.
Видео: Piter.TV
На 22-й минуте форвард вовремя оказался перед воротами москвичей.
Форвард петербургского "Зенита" Артём Дзюба забил первый гол в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Piter.TV публикует голевой момент.
После совета с помощниками главный судья встречи принял решение засчитать гол.
Видео: Piter.TV
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