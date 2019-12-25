Вячеслава Исминдирова передали России по запросу.

Польша выдала России участника криминальных войн 90-х годов. Об этом журналистам "Ленты.ру" рассказал официальный представитель прокуратуры Андрей Иванов. Чиновник пояснил, что в Москву экстрадировали обвиняемого в убийстве Вячеслава Исминдирова.

Следствие считает, что подозреваемый в 1997 году участвовал на территории Красноярского края в борьбе за разделение сфер влияния. Сторонами конфликта стали группировки, которые управлялись Анатолием Артюшковым и Вилором Стругановым. В результате Артюшков был застрелен на городской автостоянке. 21 июля 1997 года. Предположительными исполнителями являются Исминдиров и Александр Живица.

Напомним, что Исминдирова нашли в январе 2018 года в Польше. Затем Россия направила местным властям запрос об экстрадиции гражданина. В мае 2020 года Варшава приняла решение о выдаче Исминдирова российским властям.

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