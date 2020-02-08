Адвокат Винника подал апелляцию на решение суда Парижа о его аресте

Российское посольство направило в МИД Франции ноту протеста в связи с ситуацией.

Защита Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда. Россиянина было решено оставить под стражей. Обращение рассмотрят в течение 10 дней, передает ТАС со ссылкой на слова адвоката Тимофея Мусатова.

Мусатов заявил, что экстрадиция состоялась до вынесения решения Госсоветом. Собранная информация должна отменить решение Греции об экстрадиции Винника во Францию. Российское посольство направило в МИД Франции ноту протеста в связи с ситуацией.

Напомним, ИТ-специалиста подозревают в отмывании $4 млрд, краже персональных данных и вымогательстве. Уголовное дело в отношении Винника расследуют в России и США. В 2017 году его задержали в Греции по запросу Вашингтона. Однако задержанного передали Франции.