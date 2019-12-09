Греция отказалась выдавать США и Франции Александра Винника

Решение суда по экстрадиции отменили.

Греция отказалась выдавать США и Франции россиянина Александра Винника. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова "РИА Новостям". Виннику помогают из России по гуманитарным каналам, через греческого адвоката Андреаса Поттакиса. Ранее фигурант расследования объявлял голодовку, сейчас медики выводят его из плохого состояния.

По последней информации, греческий суд отменил решение об экстрадиции Винника прокомментировала уполномоченная

Напомним, что мужчина задержан в Афинах в июле 2017 года по запросу Америки. США обвинили россиянина в создании биржи криптовалют, через которую "отмывались" деньги. Винник действительно был в Америке вместе с женой и детьми. Однако он отрицает свою причастность к нарушению местного законодательства.

Ранее Piter.tv писал о том, что Москалькова следит за состоянием осужденной в России израильтянки.

Видео: YouTube/ЦИК России, ВМЕСТЕ-РФ, Университет СИНЕРГИЯ