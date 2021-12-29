Заблокировали петербургский сайт заведений, объявивших бойкот QR-кодам

Это произошло после задержания владельца сайта.

В понедельник, 31 января, в Петербурге удалили сайт с заведениями города, которые выступали против QR-кодов. Уничтожение сайта произошло сразу после ареста его владельца, предпринимателя Александра Коновалова.

Коновалова арестовали в минувшую пятницу. Предпринимателя обвинили в посредничестве в передаче взятки. Согласно версии следствия, ресторатор взял у сотрудницы 50 000 рублей для передачи полицейским, которые ранее изъяли в заведении кальяны. Так, управляющая планировала вернуть имущество с помощью взятки. Инцидент произошел в сентябре 2021 года.

Напомним, что сайт запустили 11 января, там публиковался список баров и ресторанов, где не проверяли у посетителей сертификаты о вакцинации. Коновалов стал широко известен как лидер QR-сопротивления. На 16 января он насчитывал более 150 заведений.

Ранее стало известно, где обнаружили работающие в ночное время бары и кальянные. 5 заведений пришлось опечатать.

Фото: Piter.tv