Противник QR-кодов и организатор "карты сопротивления" ресторатор Коновалов арестован до 27 марта

Его подозревают в посредничестве при передаче взятки правоохранителям.

В Петербурге суд арестовал до 27 марта Александра Коновалова, который организовал бойкот против системы проверки QR-кодов в ресторанах города. Бизнесмена подозревают в посредничестве при передаче взятки сотрудникам полиции. Об этом сообщили на портале ТАСС.

По версии следствия, создатель "карты сопротивления" получил 50 тыс. рублей от работника кальянной и пообещал помочь с решением вопроса о возвращении изъятого имущества. Накануне, 28 января, в доме QR-диссидента Александра Коновалова в Петербурге прошли обыски. Подробности уточняются.

В это время в Северной столице бойкот против QR-кодов поддерживает более 170 заведений. Напомним, протест начался на новогодних праздниках, после того, как 2 января в Петербурге ввели QR-коды в магазинах и ресторанах. Бизнес попросил властей отложить введение QR-кодов до февраля, однако просьбы не были услышаны.

Фото: Piter.tv