Создатель "Карты сопротивления баров" рассказал, кого вписали насильно

Карта прекратила существование в четверг.

До того, как "Карта сопротивления баров" Петербурга перестала существовать, некоторые заведения заявили, что не давали согласие на размещение в карте. Издание "Невские Новости" поговорило с создателем карты.

Из десятка опрошенных заведений только один владелец сообщил, что добровольно вступил в ряды сопротивления, остальные слышали о карте либо впервые, либо были не рады в нем находиться. Большинство не поняли, зачем дразнить власть и подставлять коллег.

Основатель карты совладелец сеть пышечных и пельменных "Веселый пекарь", сеть саун "Камараджа", сеть кафе-баров "Чайная комната" Александр Коновалов рассказал, что первоначальном варианте в список входили только его заведения и те, чьи владельцы разделяли его взгляд на происходящее. Рестораторы из сопротивления хотели получить от властей ответы на вопросы о целесообразности подобной борьбы с вирусом, вместо того, чтобы увеличить, например, коечный фонд, а также спрашивали, почему под удар попала именно их отрасль.

Рестораторы испугались после рейдов и начали удаляться с карты, после чего вместо них начали появляться бары, кафе и рестораны, владельцы которых об этом не знали. Добавлять заведения без разрешения могли конкуренты, провокаторы или клиенты заведений.

Изначальная цель карты была в том, чтобы получить ответы от власти и вывести Смольный на диалог, поэтому проект переименовали в "Карту объединения". Ее удалили, так как администрация вышла на контакт.

Ранее мы писали, что росгвардия ворвалась в бар на Рубинштейна, незаконно работавший ночью.

Фото: Piter.TV