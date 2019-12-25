Росгвардия ворвалась в бар на Рубинштейна, незаконно работавший ночью

Сотрудники бара пытались сделать вид, что заведение пусто и не работает.

Около двух часов ночи по улице Рубинштейна прошла очередная проверка на наличие работающих заведений. Как рассказали петербуржцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург, без нарушителей не обошлось.

Со слов горожан, сотрудники одного из баров, работавшего после 23.00 вопреки запрету властей, увидели машину Росгвардии и закрылись изнутри вместе с посетителями. Сотрудники попытались сделать вид, что в заведении никого нет, но правоохранителей это не остановило, и дверь в бар взломали.

В комментариях к этому посту в соцсетях пользователи разделились на два лагеря: одни считали, что бар-нарушитель справедливо закрыли, другие заявляли, что в общественном транспорте толпы людей гораздо гуще, и некоторые автобусы ходят, к примеру, до полуночи, а также жалели ресторанный бизнес.

Не очень понятно почему большинство встаёт на сторону баров. Внутри же никто не соблюдает ни дистанцию, ни меры самозащиты и т.д. И это в то время, когда больных класть уже некуда и каждый день новые рекорды по заболеваемости. пользователь

Проводим золотой грамоффон, работает метро и тд, днем бары открыты, концерты идут, а после 23 для бизнеса(общепит) нельзя. Логика железная. Держитесь! поьзователь

Ранее мы рассказывали, что "карта сопротивления" баров Петербурга прекратила существование.

Фото: pixabay