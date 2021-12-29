В доме QR-диссидента Александра Коновалова в Петербурге прошли обыски

Уголовное дело возбуждено по статье "Посредничество во взяточничестве".

В пятницу, 28 января, в дом идеолога QR-сопротивления в Петербурге Александра Коновалова нагрянули с обысками. Об этом пишет "Фонтанка".

В ходе проверки сотрудники УСБ установили, что адвокат Псковской областной коллегии адвокатов Александр Коновалов имеет отношение к противоправной деятельности и поддерживает заведения, которые выражают QR-протест. Они попали под санкции за отказ соблюдать ограничительные меры и пытаются незаконным способом вернуть себе изъятое в ходе проверок имущество.

По данным оперативников, Коновалов получил 50 тысяч рублей от представителя кальянной. За эти деньги он пообещал решить вопрос о возвращении изъятого имущества.

В отношении Коновалова возбуждено уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве". По данным правоохранителей, это не единственный факт его противоправной деятельности.

Фото: Piter.TV