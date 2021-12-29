В доме QR-диссидента Александра Коновалова в Петербурге прошли обыски

В пятницу, 28 января, в дом идеолога QR-сопротивления в Петербурге Александра Коновалова нагрянули с обысками. Об этом пишет "Фонтанка".
В ходе проверки сотрудники УСБ установили, что адвокат Псковской областной коллегии адвокатов Александр Коновалов имеет отношение к противоправной деятельности и поддерживает заведения, которые выражают QR-протест. Они попали под санкции за отказ соблюдать ограничительные меры и пытаются незаконным способом вернуть себе изъятое в ходе проверок имущество.
По данным оперативников, Коновалов получил 50 тысяч рублей от представителя кальянной. За эти деньги он пообещал решить вопрос о возвращении изъятого имущества.
В отношении Коновалова возбуждено уголовное дело по статье "Посредничество во взяточничестве". По данным правоохранителей, это не единственный факт его противоправной деятельности.
Фото: Piter.TV
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