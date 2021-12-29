Стало известно, где обнаружили работающие в ночное время бары и кальянные

5 заведений пришлось опечатать.

Смольный отчитался об итогах очередных антикоронавирусных рейдах, которые прошли в Петербурге за последние три дня. Всего было проверено 70 магазинов, 11 точек общественного питания и 23 предприятия из сферы услуг.

Проверки прошли в большинстве районов города. Часть из них — в ночное время. Нарушения нашли на 6 объектах, у заведений не было QR-кодов или персонал не использовал маски. В кафе на проспекте Художников не было журнала термометрии и дезинфекции, не была подтверждена вакцинация сотрудников. В гипермаркете на Дунайском проспекте были посетители без масок.

В ночное время работу продолжили 5 заведений: кальян-бары на проспекте Косыгина, улице Оптиков, Ильюшина Ивановской улице, бар на 7-й линии В.О. Напомним, что курение кальяна на данный момент запрещено.

В отношении владельцев заведений возбудят административное производство. Также среди нарушителей есть 16 посетителей. Работу некоторых заведений приостановили.

На днях противники QR-кодов попытались отвоевать закрытые заведения на Рубинштейна.

Фото: администрация Петербурга