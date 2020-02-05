На борту находятся 64 пассажира.

Второй самолет с эвакуированными из Уханя туристами прибыл в Россию. На борту ВКС РФ находятся 64 туриста, находившиеся в провинции Хубэй. Об этом сообщили в "ТАССе". Воздушное судно сделало посадку на территории аэродрома Восточного военного округа. После дозаправки оно направится в Тюменскую область. Россиян, прибывших из Китая, разместят в реабилитационном центре в 30 км от Тюмени.

На данный момент в провинции Хубэй остаются 341 россиянин. Из них уже 183 человека вышли на контакт с представителями дипломатической миссии. В общей сложности государство эвакуирует из Китая 147 граждан, включая десятерых представителей Белоруссии, трех граждан Казахстана, по одному из Армении и Украины.

Ранее в РФ приземлился первый самолет ВКС с 80 пассажирами. Он направляется в Тюменскую область. Там его встретит главный санитарный врач Анна Попова.

Ранее Piter.tv писал о том, что первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень.

Видео: YouTube/Hamilton Medical