У россиян нет признаков коронавируса.

Второй самолет ВКС доставил в Тюменскую область еще 64 гражданина. Об этом сообщили представители Минобороны России. Все пассажиры прилетели в регион из китайского города Ухань. Среди них военные медики не нашли признаков коронавируса.

Сейчас специалисты занимаются обработкой багажа от возможных следов инфекции. Однако все прибывшие в течение 14 дней будут находиться в карантине. Их отвезут в реабилитационный центр в 30 км от Тюмени.

Ранее Piter.tv писал о том, что первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень.

Видео: YouTube/Skyships