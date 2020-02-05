Пассажиров перевезут в реабилитационный центр.

Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень. Борт ВКС России приземлился в местном аэропорту. До этого экипажу пришлось сделать посадку для дозаправки на территории аэродрома ВВО. Об этом сообщили в "ТАСС".

Сейчас власти Тюменской области и главный санитарный врач РФ принимают 80 пассажиров из Уханя. В целях безопасности журналистам запретили отходить от автобуса более чем на метр. Известно, что россиян направят в реабилитационный центр в 30 километров от города. Там они проведут в изоляции две недели, чтобы подтвердить отсутствие вируса

Ранее Piter.tv писал о том, что второй самолет с эвакуированными из Уханя туристами прибыл в Россию.