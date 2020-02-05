Появились фотографии реабилитационного центра в Тюмени, куда направят эвакуированных из Уханя

Опубликованы первые снимки медцентра под Тюменью.

В Интернете опубликованы фотографии реабилитационного центра, где будут находиться эвакуированные из Уханя. Около отделения дежурят силовики с оружием. Номера для пациентов оснащены всем необходимым. Там находятся телевизор, отдельная ванная комната с душем, холодильник, чайник.

На данный момент первый борт ВКС уже приземлился в аэропорту Тюмени. В Россию из Китая вернулись 80 человек. В течение двух недель их ждет карантин, чтобы исключить привоз в страну коронавируса.

Напомним, что медицинский центр располагается в 30 километрах от города.

Ранее Piter.tv писал о том, что второй самолет с эвакуированными из Уханя туристами прибыл в Россию.

Видео: Telegram/ФедералПресс

Фото: Telegram/ЖЮbreaking