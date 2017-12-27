Все происшествия в Петербурге за 29 января: фото и видео

Канал Piter.tv подготовил для вас ежедневную подборку всех происшествий за последние 24 часа.

29 января по сравнению с минувшим воскресеньем выдалось сравнительно спокойным. Вчера город сотрясали митингующие за свободу выборов, а одновременно из торговых комплексов телефонные террористы выгнали на улицу более 17 тысяч людей.

Начало недели же началось с легкого морозца и снегопада, который, несмотря на свою красоту, стал виновником ДТП по всему Петербургу. Однако не обошлось и без пожаров.

Все ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 29 января:

1. На улице Дудина две маршрутки столкнулись в бою за пассажиров. Пользователи соцсетей истратили весь запас иронии на шутках о том, что частные маршрутки решили прободаться за пассажиров. Смешно – не смешно, а движение о они перегородили хорошо.

2. В Ленобласти спасатели ликвидировали мощный пожар. В селе Колтуши загорелся частный дом. Соседи склоняются, что это был поджог, но пока ничего точно не известно. В пожаре никто не пострадал

3. В Петербурге утром горела Космическая академия Можайского. Еще одно возгорание произошло в знаменитом учебном заведении Петербурга. Пожар получил повышенный ранг сложности. О пострадавших не сообщалось. Фото с места происшествия вы можете посмотреть по ссылке.

4. В Павловске пожарные больше часа не могли потушить иномарку. "Горячее" утро было и пожарных из Ленобласти. Автомобиль "Форд" не могли потушить целый час.

5. Авария маршрутки и заказного автобуса перекрыла две полосы на Ленсовета. Видимо еще два водителя не смогли поделить пассажиров. Однако в этот раз они наглухо перегородили движение в обе стороны по улице Ленсовета.

6. Грузовик, который не смог: на Софийской без изменений. Ну, собственно, еженедельная история не сложившихся отношений между петербургскими ГАЗелями и мостом на Софийской.

7. Под Псковом перевернулся автобус с петербуржцами: видео с места ДТП. Водитель не справился с управлением, в результате чего междугородний автобус закинуло в кювет, где он перевернулся. Одну пассажирку доставили в больницу, остальным помощь оказали на месте и отправили дальше на другом автобусе.

8. На Заневском автобус протаранил троллейбус. Есть пострадавшие. В результате столкновения пострадали 6 человек, находящиеся в автобусе.

9. В Петербурге избили правозащитника Динара Идрисова. У мужчины сломаны скула и рука, диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и серьезные ушибы. На Динара Идрисова в районе Площади Пролетарской диктатуры набросились трое незнакомых мужчин. Нападение произошло в парадной одного из многоэтажных домов, из которого Динар Идрисов пытался вести видеотрансляцию митинга. Подробности читайте по ссылке.

10. Пассажир троллейбуса чуть не убил кондуктора. Неизвестно, чем разозлила мужчину 50-летняя женщина, но он достал нож и начал ей угрожать. Его успели скрутить оперативники.

11. Станция метро "Невский проспект" закрыта для пассажиров. Люди возвращаются домой после рабочего дня, и, видимо, забывают от усталости свои вещи. Следом за "Невским" закрыли и "Площадь Восстания".