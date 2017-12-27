Пассажир троллейбуса чуть не убил кондуктора

Мужчина размахивал в салоне ножом.

Вечером 26 января в Калининском районе оперативники задержали местного жителя, который в общественном транспорте угрожал убить женщину кондуктора.

По информации пресс-службы УВО по городу и области, инцидент произошел около дома 10 по улице Комсомола. Отряду патрулирования вневедомственной охраны поступило сообщение, что в одном из троллейбусов неизвестный размахивает ножом и угрожает убить 50-летнюю женщину кондуктора.

Правоохранительные органы успели вовремя прибыть на место происшествия и задержать агрессивного пассажира. 40-летнего местного жителя доставили в отдел полиции.

По факту случившегося ведется проверка. Стоит вопрос о возбуждении уголовного дела. Чем так насолила задержанному кондуктор не сообщается.

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