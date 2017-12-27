Фото: в Петербурге избили правозащитника Динара Идрисова

Трое неизвестных избили одного из самых известных правозащитников Санкт-Петербурга.

В Петербурге во время "Забастовки избирателей" неизвестные избили оппозиционного активиста и правозащитника Динара Идрисова. У мужчины сломаны скула и рука, диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и серьезные ушибы. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на самого петербуржца.

ЧП случилось днем, 28 января, во время проведения массовой протестной акции "Забастовка избирателей". На Динара Идрисова в районе Площади Пролетарской диктатуры набросились трое незнакомых мужчин. Нападение произошло в парадной одного из многоэтажных домов, из которого Динар Идрисов пытался вести видеотрансляцию митинга.

Зашел в просторный подъезд с какой-то женщиной. Поднялся на верхние этажи, решил позвонить в квартиры, спросить, не могут ли пустить поснимать. Никто не открыл, и я стал спускаться. На площадке первого этажа увидел трех мужчин, которые общались между собой. Впереди меня из подъезда выходила женщина, она прошла мимо них. Может быть, мне стоило насторожиться, но я стал так же бойко проходить мимо, и в этот момент мне сделали подсечку. Я упал на колени и сразу же после этого получил удар в висок счастью, я успел среагировать, и удар пришелся по касательной, сознание я не потерял. Они навалились на меня и стали лупасить. Забрали телефоны — у меня их было два, с помощью одного из них я вел стрим — и стали демонстративно их разламывать ногами. Динар Идрисов, интервью ОВД-Инфо

После этого мужчины продолжили методично бить правозащитника по голове, преимущественно ногами. Динар Идрисов пытался защититься рукой, даже когда почувствовал, что она сломана. В какой-то момент нападаших напугали прохожие, спускавшиеся вниз по лестнице подъезда. Они же подобрали избитого мужчину и отвели в свою квартиру. Через несколько минут хулиганы вернулись в подъезд и стали обходить квартиры, но защитники не сдали им Идрисова. Затем потерпевший своими силами отправился к врачам, где у него и диагностировали множественные травмы.

У меня перелом левой скулы с осколками. Подозревали, что повреждена сетчатка, но в итоге выяснилось, что глаз цел. Справа гематома височной области, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Перелом руки, требующий сложной операции со штифтом. Ушибы грудной клетки и пояснично-крестцового отдела — сидеть, вставать и лежать больно. Ребра целы, внутренние органы тоже. Можно сказать, что мне повезло. Динар Идрисов, интервью ОВД-Инфо

Сам правозащитник признался, что в последнее время не получал конкретных угроз. Он связывает нападение со своей правозащитной деятельностью и участием в акциях протеста. Кроме того, недавно Идрисов размещал в Facebook посты о преследованиях антифашистов в Санкт-Петербурге со стороны силовых структур. По мнению пострадавшего, нападавшие вычислили его по трансляции в Интернете. Сам правозащитник не верит, что полиция будет всерьез искать его обидчиков.

Фото: ОВД-Инфо