Суд отправил за решетку еще одного сторонника Навального

Суд продолжает выносить приговоры активистам митинга "Забастовка избирателей".

14 марта Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении задержанного ранее сторонника Навального. За участие в "Забастовке избирателей" активист Александр Кирпичев должен заплатить штраф в размере 15 тыс. рублей и отбыть наказание в изоляторе сроком 10 суток.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, активиста посчитали виновным в нарушении порядка проведения митинга и в сопротивлении полиции.

Напомним, что в минувшую среду к 15 суткам ареста суд приговорил активистов Сергея Белаяева, Дарью Мурсалимову и Екатерину Шлихта. Также на 10 суток за решетку отправили Виктора Черкасова и Илью Гантварга. Егора Рябченко по той же статье приговорили штрафу в размере 11 тысяч.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что Смольный назвал незаконной "Забастовку избирателей" 28 января.