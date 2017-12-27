Смольный назвал незаконной "Забастовку избирателей" 28 января

Власть предупреждает об опасности участия в акции сторонников Алексея Навального.

Смольный призвал петербуржцев отказаться от участия в "Забастовке избирателей". В Комитете по законности, правопорядку и безопасности назвали это мероприятие незаконным. Речь идет о серии протестных акций 28 января, которые проходят в разных городах России. Организаторы забастовки не согласовали проведение протестов с местными властями, а просто распространили информацию через социальные сети.

Комитет по законности,правопорядку и безопасности сообщает, что объявленная рядом лиц на 28 января в Санкт-Петербурге акция под названием "Забастовка избирателей" организуется с нарушением действующего законодательства и правил согласования публичных мероприятий. В этой связи рекомендуем петербуржцам воздержаться от участия в данной акции. Любые правонарушения, которые могут иметь место в случае проведения акции, будут пресекаться правоохранительными органами. Комитет по законности, правопорядку и безопасности

Идейным вдохновителем и организатором "Забастовки избирателей" считается оппозиционный политик Алексей Навальный. Очередная акция оппозиционера посвящена проекту массового отказа от голосования на выборах президента в 2018 году.

Фото: Piter.TV